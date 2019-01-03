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Рубрика: В мире

СМИ: Посол КНДР в Италии попросил убежища у местных властей

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Исполняющий обязанности посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль вместе с семей попросил убежища и находится под защитой местных властей. Это произошло еще в начале декабря прошлого года. Дипломат собирается в итоге переехать в какую-то третью страну. Официальные представители Южной Кореи отказались комментировать эту информацию. Если это подтвердится, то данный инцидент станет первым случаем побега северокорейских дипломатов уровня посла во время правления Ким Чен Ына.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Первым о побеге и.о. посла КНДР в Италии сообщило южнокорейское издание "Чунан Ильбо", процитировав анонимный источник в дипломатических кругах. "По имеющейся у меня информации, исполняющий обязанности посла КНДР в Риме в начале декабря попросил правительство Италии взять его под защиту… Он намерен попросить убежища в какой-то стране Запада. В настоящий момент власти Италии охраняют его, поселив в каком-то безопасном месте", - сообщил источник. Газета уточнила, что речь идет об и.о. посла КНДР в Италии 48-летнем Чо Сон Гиле. Стало также известно, что вместе с ним сбежала и семья, что говорит о тщательной подготовке побега.

Фото: Wayne Johnson / wikipedia.org
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Посольство КНДР в Италии было открыто в 2000 году. В сентябре 2017 года после проведения Северной Кореей очередных ядерных испытаний официальный Рим в знак протеста выдворил из страны посла КНДР Мун Чжон Нама. В этом посольстве с мая 2015 года работал первый советник Чо Сон Гиль, который после выдворения Муна до сих пор исполнял обязанности посла.

Было высказано предположение, что Чо Сон Гиль должен был возвращаться в КНДР в связи с истечением стандартного срока пребывания за границей, но по-видимому решил сбежать.

Источник "Чунан Ильбо" не смог уточнить, где именно в итоге намерен осесть северокорейский дипломат с семьей.  Хотя названа "какая-то другая западная страна", не исключено, что это будет и Южная Корея. Впрочем вариант с побегом на Юг выглядит не таким вероятным, учитывая, что нынешнее правительство Юга во главе с президентом Мун Чжэ Ином настроено на развитие сотрудничества с КНДР.

Эксперты сразу же провели параллели с побегом в 2016 году другого высокопоставленного дипломата - бывшего советника-посланника посольства КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо, который сейчас с семьей живет в Южной Корее, пишет книги и достаточно заметен в политических новостях. Тхэ, по его словам, сбежал в итоге из-за детей, решив дать им шанс вырасти в другой стране и получить хорошее образование. Вполне возможно, что схожая ситуация сложилась и у Чо Сон Гиля.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Но это лишь спекуляции, хотя высока вероятность, что они правдивы. Официальные представители Южной Кореи не стали ничего отрицать, отказавшись комментировать сообщение о побеге и.о. посла КНДР. В правительстве Республики Корея просто сказали: "Мы не комментируем эту информацию". Официальный представитель президента РК Ким Ы Гем сегодня в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий запрос репортера, сказал: "Мне ничего не известно по этому поводу".

Ряд южнокорейских СМИ, ссылаясь на другие источники, сообщили, что информация уже доведена до лидера КНДР Ким Чен Ына, в Италию для выяснения обстановки направлена специальная делегация. Если все это подтвердится, то данный случай станет первым побегом дипломата уровня посла во время правления Ким Чен Ына.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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