СМИ: Посол КНДР в Италии попросил убежища у местных властей

Первым о побеге и.о. посла КНДР в Италии сообщило южнокорейское издание "Чунан Ильбо", процитировав анонимный источник в дипломатических кругах. "По имеющейся у меня информации, исполняющий обязанности посла КНДР в Риме в начале декабря попросил правительство Италии взять его под защиту… Он намерен попросить убежища в какой-то стране Запада. В настоящий момент власти Италии охраняют его, поселив в каком-то безопасном месте", - сообщил источник. Газета уточнила, что речь идет об и.о. посла КНДР в Италии 48-летнем Чо Сон Гиле. Стало также известно, что вместе с ним сбежала и семья, что говорит о тщательной подготовке побега.
Посольство КНДР в Италии было открыто в 2000 году. В сентябре 2017 года после проведения Северной Кореей очередных ядерных испытаний официальный Рим в знак протеста выдворил из страны посла КНДР Мун Чжон Нама. В этом посольстве с мая 2015 года работал первый советник Чо Сон Гиль, который после выдворения Муна до сих пор исполнял обязанности посла.
Было высказано предположение, что Чо Сон Гиль должен был возвращаться в КНДР в связи с истечением стандартного срока пребывания за границей, но по-видимому решил сбежать.
Источник "Чунан Ильбо" не смог уточнить, где именно в итоге намерен осесть северокорейский дипломат с семьей. Хотя названа "какая-то другая западная страна", не исключено, что это будет и Южная Корея. Впрочем вариант с побегом на Юг выглядит не таким вероятным, учитывая, что нынешнее правительство Юга во главе с президентом Мун Чжэ Ином настроено на развитие сотрудничества с КНДР.
Эксперты сразу же провели параллели с побегом в 2016 году другого высокопоставленного дипломата - бывшего советника-посланника посольства КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо, который сейчас с семьей живет в Южной Корее, пишет книги и достаточно заметен в политических новостях. Тхэ, по его словам, сбежал в итоге из-за детей, решив дать им шанс вырасти в другой стране и получить хорошее образование. Вполне возможно, что схожая ситуация сложилась и у Чо Сон Гиля.
Но это лишь спекуляции, хотя высока вероятность, что они правдивы. Официальные представители Южной Кореи не стали ничего отрицать, отказавшись комментировать сообщение о побеге и.о. посла КНДР. В правительстве Республики Корея просто сказали: "Мы не комментируем эту информацию". Официальный представитель президента РК Ким Ы Гем сегодня в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий запрос репортера, сказал: "Мне ничего не известно по этому поводу".
Ряд южнокорейских СМИ, ссылаясь на другие источники, сообщили, что информация уже доведена до лидера КНДР Ким Чен Ына, в Италию для выяснения обстановки направлена специальная делегация. Если все это подтвердится, то данный случай станет первым побегом дипломата уровня посла во время правления Ким Чен Ына.