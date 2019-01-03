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Рубрика: В мире

СМИ: Россия и Южная Корея поборются за оружейный контракт в Индии

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Россия и Южная Корея развернули ожесточенную борьбу за крупный контракт на поставку в Индию систем ПВО малой дальности общей стоимостью около двух с половиной миллиардов долларов. По информации Сеула, южнокорейцы уже почти добились победы, но в последний момент российская сторона пытается переломить ситуацию.

Как сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо", речь идет о контракте на поставку в Индию серии комплексов ПВО малой дальности, которые индусы намерены использовать для модернизирования своей комплексной эшелонированной системы противоздушной обороны. Общая стоимость сделки - от 2,2 до 2,6 миллиарда долларов.

По информации издания, которое ссылается на анонимный источник в правительстве Южной Кореи, за сделку боролись две российские системы - модернизированная версия "Панциря" и "Тунгуска" - и корейский зенитный ракетно-пушечный комлекс "Biho" (в переводе "Летающий тигр"). Корейская система с 2015 года принята на вооружение в войсках, производит ее концерн Hanwha Defense Systems. В модернизированной версии к пушкам Hanwha добавлены ракеты класса "земля-воздух" "Сингун" другого корейского производителя - LIG-Nex1.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В октябре прошлого года Индия провела тра серии тестов всех принявших участие в тендере систем, после чего, как утверждает "Чунан Ильбо”, в качестве победителя была выбрана корейская "Biho”. Корейцы планируют поставить в общей сложности 104 комплекса "Biho”, 97 машин для перевозки и хранения боеприпасов, 39 машин управления, 4928 ракет, 172 260 снарядов для пушек.

Однако издание признает, что пока окончательное соглашение не подписано, точная цена не согласована и к тому же стала проявлять активность российская сторона. Российские предприятия-производители заявили, что тесты были проведены несправедливо и требуют повторных испытаний.

В Корее признают, что в правительстве Индии стали громки голоса тех, кто согласны с этим подходом. В этой связи Корейская администрация программ оборонных закупок (DAPA) направила министерству обороны Индии официальное письмо, приглашая как можно скорее начать переговоры, чтобы подписать окончательный контракт. В "Чунан Ильбо" отмечают, что правительство Кореи также изучает возможность направления в Индию специальной делегации, которая бы смогла "сохранить контракт", который корейцы считают уже "своим".

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