СМИ: США оставят в Афганистане группы спецназа

Соединенные Штаты вдвое сократят свое военное присутствие в Афганистане, однако оставят в этой стране ударные группы спецназа, которые будут проводить рейды против боевиков "Талибана" (запрещено в РФ) и террористической группировки "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Об этом заявил портал Military.com, ссылаясь на источник, знакомый с планами администрации США. Сообщается, что командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер планирует вывести из этой страны около семи тысяч американских военнослужащих. Это будет сделано в течение ближайших 8-12 месяцев, пишет ТАСС. "У нас останется ударная группа в Афганистане", - отметил источник.

Ранее издание Wall Street Journal уже сообщало, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане. Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис отметил, что президент Дональд Трамп не принимал такого решения и не отдавал подобный приказ Пентагону.

Напомним, в Афганистане США находятся с 2001 года. Сейчас здесь насчитывается свыше 14 тысяч военнослужащих. При прежнем президенте США Бараке Обаме в Афганистане было менее 10 тысяч американских военных.