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Рубрика: В мире

СМИ: США развернут на Окинаве реактивные системы залпового огня

США намерены разместить в японской префектуре Окинава реактивные системы залпового ракетного огня HIMARS. В течение этого года планируется также провести первые учения с их применением.

Об этом в четверг сообщила газета "Санкэй". По сведениям издания, развертыванием комплексов займется первый корпус армии США. В установках будут использоваться тактические баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Они могут быть задействованы для нанесения ударов по наземным или морским целям, пишет ТАСС.

Десантники США уронили с самолета парашют во время учений в Японии

Издание отмечает, что все это делается для  противодействия Китаю, который существенно расширил зону своей активности на море. Предполагается также, что реактивные системы залпового огня помогут Японии укрепить безопасность своих дальних рубежей. Речь идет об острове Мияко, расположенном в 300 километрах от Окинавы. Имеющиеся сейчас в распоряжении японской армии ракетные установки "земля-корабль" имеют дальность действия только 200 километров.

Япония уделяет большое внимание обороне своих отдаленных территорий. Для их защиты даже было создано специальное подразделение - мобильные амфибийные силы численностью две тысячи человек.

В мире США В мире Восточная Азия Япония
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