CNN исправил материал с Крымом после жалобы посольства Украины

Телеканал CNN удалил из своего контента упоминание о Симферополе как о российском городе после обращения украинских дипломатов.

Американская телекомпания 31 декабря разместила на своем сайте фоторепортаж, в котором рассказала о праздновании Нового года в разных частях мира. В подборке есть кадр из Симферополя, который был назван российским городом.

"Фейерверки над центром Симферополя, Крым", - написано под фото после внесенных сотрудниками CNN коррективов.

Представители посольства Украины в США поблагодарили команду CNN за оперативную реакцию на их просьбу. Соответствующий пост они опубликовали в своем Twitter.