Тайваньский сухогруз затонул у берегов Китая

Тайваньское грузовое судно затонуло у побережья китайской провинции Чжэцзян. Инцидент произошел в среду в 90 милях к востоку от города Тайчжоу.

На борту находились 15 человек: один житель Тайваня и 14 граждан Мьянмы. В результате крушения один человек погиб, еще девять числятся пропавшими без вести. Спасти удалось пять членов экипажа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Paper.

Известно, что судно "Лондон" вышло из порта тайваньского города Гаосюн, куда оно направлялось - пока неизвестно. Не удалось выяснить и причину, по которой сухогруз затонул.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.