Тим Кук не боится ехать в Китай после ареста директора Huawei

Глава компании Apple Тим Кук не опасается посещать Китай после ареста в Канаде по запросу США финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

"Я только что был там в октябре. И собираюсь еще раз поехать туда чуть позже в этом квартале", - рассказал руководитель Apple, которого цитирует CNBC.

По словам Кука, он чувствует себя желанным гостем в КНР. Топ-менеджер подчеркнул, что в интересах как Вашингтона, так и Пекина иметь очень крепкие двусторонние торговые отношения. Бизнес, добавил Тим Кук, может сыграть ключевую роль в сближении держав.

Напомним, что в начале декабря в канадском Ванкувере по запросу американских властей была арестована финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Позже суд отпустил женщину под залог в семь миллионов долларов.

Ожидается, что в январе США и Китай в очередной раз попробуют преодолеть разногласия в торговой политике. Американская делегация во главе с заместителем представителя США на торговых переговорах Джеффри Герришем для этого посетит Пекин. В составе группы чиновников из Вашингтона в КНР также отправится заместитель главы американского финансового ведомства Дэвид Мэлпас. Последний в минфине отвечает за международную проблематику.

Встреча пройдет на фоне сложностей, которые имеются в отношениях двух стран. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует в начале этого года запретить американским компаниям покупать оборудование китайских производителей Huawei и ZTE. Свою подпись под соответствующим указом глава американского государства может поставить уже в январе.