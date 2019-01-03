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Рубрика: В мире

Тимошенко и Зеленский возглавили президентский рейтинг на Украине

Текст: Александр Ленин

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский пользуются наибольшей поддержкой населения среди кандидатов на пост президента страны.

Около 13,4 процента респондентов готовы отдать голоса в пользу Юлии Тимошенко, сообщает портал strana.ua данные соцопросов. Общественное мнение изучили специалисты центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко. Комик Владимир Зеленский идет на втором месте с результатом 10,8 процента.

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Примечательно, что действующий украинский лидер Петр Порошенко не снискал популярности среди потенциального электората. За его кандидатуру высказались 7,7 процента участников соцопросов. Это пятый результат среди возможных кандидатов на пост руководителя государства.

Официально президентская компания стартовала на территории Украины 31 декабря. Нового лидера страна изберет 31 марта 2019 года. Желающие побороться за должность главы украинского государства должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.

В мире экс-СССР Украина
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