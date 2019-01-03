Трамп: Работа правительства может быть приостановлена на долгое время

Частичная приостановка работы американского федерального правительства продлится "столько, сколько потребуется". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на заседании своего кабинета в Белом доме. Трамп также подчеркнул, что работа правительства может быть приостановлена на "долгое время".

Правительство США частично не работает с 22 декабря из-за отсутствия бюджетных средств: законодатели не сумели договориться о бюджете на 2019 финансовый год. Дело в том, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, который еще до своего избрания обещал построить такую стену, отказывается убирать эти расходы из проекта документа.

В итоге без финансирования остались, в том числе Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года, пишет ТАСС.