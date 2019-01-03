Украина снова направит корабли через Керченский пролив

Украинская сторона в очередной раз собирается направить свои военные корабли через Керченский пролив.

"Согласно международных договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет", - заявил советник президента Украины Юрий Бирюков, которого цитирует телеканал NewsOne.

По словам чиновника, в походе украинских моряков будут сопровождать международные наблюдатели.

Напомним, что 25 ноября бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу РФ. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. При этом украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников остановиться. В итоге плавсредства были задержаны и отбуксированы в порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.

Произошедшее в Кремле назвали провокацией, целью которой было поднять рейтинги действующего украинского президента Петра Порошенко. В Киеве инцидент использовали для введения военного положения в десяти регионах страны сроком на 30 дней.