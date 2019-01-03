Украина выслала белорусского журналиста

Служба безопасности Украины (СБУ) выслала из страны белорусского журналиста Павла Карназыцкого, обвинив его в "антиукраинской пропаганде" и распространении недостоверной информации.

В частности, надзорные органы Украины оказались недовольны серией его публикаций, которые были опубликованы на подконтрольных ДНР и ЛНР ресурсах.

Представитель информационного портала "Главновости" был задержан 2 января. На официальном сайте СБУ говорится, что Карнакзыцкий проживал на украинской территории нелегально.

"К сожалению, как его адвокат, я не могу вспомнить момент: когда ему было предъявлено подозрение, или обвинительный акт, и когда был вынесен судами Украины обвинительный приговор, который вступил в законную силу!" - написал на своей странице в Facebook защитник журналиста Андрей Доманский.

По словам юриста, задержанному не предоставили правовую помощь и отказали в праве общаться с адвокатом.

"Скажите, а нормы Конституции Украины не действует? У нас нет права на правовую помощь и завтра любого неугодного журналиста или общественного деятеля могут выдворить из страны или может потому, что ранее все "прокатило", - добавил Доманский.