Новости

Составлен рейтинг самых частых проблем водителей 11:32
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года 11:31
В России создадут университет для обучения роботов 11:30
Спасатели извлекли из-под завалов 38 жертву взрыва в Магнитогорске 11:30
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ 11:29
Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса" 11:23
Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS 11:20
Тим Кук не боится ехать в Китай после ареста директора Huawei 11:20
Число жертв в Магнитогорске увеличилось до 38 11:10
ФСБ не располагает дополнительной информацией о задержанном шпионе США 11:05
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей 11:03
Жителям уцелевших подъездов в Магнитогорске разрешат забрать вещи 10:58
Подсчитан автомобильный трафик по Крымскому мосту в 2018 году 10:57
Украина выслала белорусского журналиста 10:55
В ДТП с автобусом под Тулой пострадали семь человек 10:55
Дроздов рассказал о самочувствии после госпитализации 10:42
В Москве девушка устроила поножовщину в кафе 10:39
В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек 10:16
Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС 10:12
Где будем смотреть: Россия - США, полуфинал МЧМ по хоккею 09:51
СМИ: Россия и Южная Корея поборются за оружейный контракт в Индии 09:50
Видео: Хоккеист Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске 09:45
В Китае казнили серийного убийцу 09:12
В Хабаровском крае установят статую Николая Чудотворца 08:45
Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 10:55
Рубрика: В мире

Украина выслала белорусского журналиста

Текст: Александр Ленин

Служба безопасности Украины (СБУ) выслала из страны белорусского журналиста Павла Карназыцкого, обвинив его в "антиукраинской пропаганде" и распространении недостоверной информации.

В частности, надзорные органы Украины оказались недовольны серией его публикаций, которые были опубликованы на подконтрольных ДНР и ЛНР ресурсах.

Представитель информационного портала "Главновости" был задержан 2 января. На официальном сайте СБУ говорится, что Карнакзыцкий проживал на украинской территории нелегально.

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море

"К сожалению, как его адвокат, я не могу вспомнить момент: когда ему было предъявлено подозрение, или обвинительный акт, и когда был вынесен судами Украины обвинительный приговор, который вступил в законную силу!" - написал на своей странице в Facebook защитник журналиста Андрей Доманский.

По словам юриста, задержанному не предоставили правовую помощь и отказали в праве общаться с адвокатом.

"Скажите, а нормы Конституции Украины не действует? У нас нет права на правовую помощь и завтра любого неугодного журналиста или общественного деятеля могут выдворить из страны или может потому, что ранее все "прокатило", - добавил Доманский.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Беларусь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС
Посол США посетил задержанного в России американца
Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
Умер Крис Кельми
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей