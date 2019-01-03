Новости

Брюссельский суд запретил Uber 17:42
На Украине против избивших авиаконструктора полицейских возбудили дело 17:34
Первым пострадавшим при взрыве газа магнитогорцам выплатили помощь 17:33
Тимошенко и Зеленский возглавили президентский рейтинг на Украине 17:20
Число жертв взрыва газа в Магнитогорске выросло до 39 человек 17:18
В Петербурге спасатели вытащили парня из болота 17:07
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW 17:02
В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа 17:00
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры 16:58
В Японии после землетрясения остались без крова более 30 человек 16:52
СК: Суд может взять дело против экс-главы подмосковного Минфина зимой 16:49
Россиян теперь обязаны предупреждать о потере инвестдохода 16:47
"Песняры" выступят на хоккейном матче мастеров Союзного государства 16:39
На Украине экс-глава СБУ и мэр Львова поборются за президентское кресло 16:26
В Красноярске аварийно сел самолет из Благовещенска 16:22
Умерла актриса Райна Праудина 16:20
Украина снова направит корабли через Керченский пролив 16:15
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Николая Дроздова 15:50
Перевозчики будут информировать пассажиров о "невозвратных" билетах 15:49
В Магнитогорске заявили об отсутствии связи между взрывом в доме и машине 15:45
СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае" 15:37
Мировой рекорд долгожительства может быть изменен 15:30
Первые похороны жертв обрушения дома в Магнитогорске пройдут 4 января 15:20
Вышел трейлер комедийного хоррора от Тимура Бекмамбетова "Дрон" 15:20
В Башкирии от менингита скончалась восьмилетняя девочка 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 16:52
Рубрика: В мире

В Японии после землетрясения остались без крова более 30 человек

Текст: Александр Ленин

В Японии после землетрясения 31 житель префектуры Кумамото был вынужден укрыться во временных убежищах. Такие данные приводит телерадиокомпания NHK.

В районе ядерного полигона КНДР произошло землетрясение

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 18-10 по местному времени. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство не располагает информацией о жертвах в результате природной стихии. По словам чиновника, на атомных электростанциях Гэнкай и Сэндай, которые расположены на острове Кюсю, не возникло нештатных ситуаций.

Между тем власти предупредили жителей о возможности повторения колебаний земной коры в ближайшие два-три дня.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минздрав: Состояние Вани из Магнитогорска улучшается
СМИ: Новый шеф Пентагона призвал "помнить о Китае"
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей
Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею