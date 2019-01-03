В Японии после землетрясения остались без крова более 30 человек

В Японии после землетрясения 31 житель префектуры Кумамото был вынужден укрыться во временных убежищах. Такие данные приводит телерадиокомпания NHK.

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 18-10 по местному времени. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 10 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство не располагает информацией о жертвах в результате природной стихии. По словам чиновника, на атомных электростанциях Гэнкай и Сэндай, которые расположены на острове Кюсю, не возникло нештатных ситуаций.

Между тем власти предупредили жителей о возможности повторения колебаний земной коры в ближайшие два-три дня.