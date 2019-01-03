В Южной Корее стали продавать "пиво объединения"

Корейская пивоваренная компания The Hand and Malt, специализирующаяся на выпуске элитных сортов пива, заявила о начале выпуска "пива объединения", где будет использоваться вода из источников Южной Кореи, а также священной для всех корейцев горы Пэктусан, расположенной на границе КНДР с Китаем.

Как говорится в распространенном 2 января заявлении, компания приступила к выпуску сорта пива, которое имеет два названия "Пиво надежды" или "Пиво отца". По словам производителей, с этим сортом связана особая история, имеющая отношение к объединению нации. Дело в том, что отец основателя компания То Чжон Хвана родом из Северной Кореи, а потому сын решил сделать такой подарок своему отцу, объединив Юг и Север хотя бы пока путем такого напитка. "Как известно, в пиве самая важная часть - это вода. На нее приходится более 90 процентов напитка. Вот тут мы и решили достичь объединения Кореи", - рассказал То Чжон Хван. Впрочем, он признал, что напрямую ввозить воду из КНДР из-за действующих в Южной Корее санкций пока нельзя, а потому ввозят воду с источников, расположенных на китайской стороны Пэктусана. Тем не менее, ее все равно считают корейской с учетом фактора священной горы, куда, согласно преданию, спустился с небес и основал Корею первый правитель Страны утренней свежести.

Второе название напитка - "Пиво надежды" - объясняется как раз надеждами на скорейшее объединение Кореи. "Мы надеемся, что хотя бы через пиво люди нашей страны будут больше заботиться об объединении и мире на Корейском полуострове", - заявили в компании.