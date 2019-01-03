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03.01.2019 12:11
Рубрика: В мире

В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета "Мрия"

Текст: Александр Ленин

В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский. Мужчина в возрасте 81 года пострадал от рук местных правоохранителей, которые заподозрили его в валютном мошенничестве. В результате нападения он получил сотрясение мозга, многочисленные повреждения спины и челюсти.

Неизвестные напали на Ковальского вечером на выходе из метро на станции "Шулявская", передает портал strana.ua. Сначала злоумышленников было трое. Некоторое время спустя к ним присоединились двое полицейских, которые стали избивать пожилого человека ногами.

К инженеру подошел человек и попросил закурить, после чего схватил его и стал бить.

"Здесь же, как я сказал "отпусти", хотел вырваться, на меня посыпались удары сзади и по голове", - рассказал Ковальский.

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Стражи порядка надели наручники на ученого и хотели посадить его в патрульную машину. В этот момент у Ковальского порвался портфель, в котором находились чертежи. Благодаря этому полицейские поняли, что от их рук пострадал случайный прохожий.

Пострадавший написал заявление в правоохранительных органы. В настоящее время следователи пытаются установить детали произошедшего.

Напомним, что советская "Мрия", которая считается самым большим и мощным самолетом в мире, сегодня является одним из главных пропагандистских фетишей Киева, и представляется в СМИ как технологический успех и гордость "украинского государства". Так, в декабре президент страны Петр Порошенко поздравил лайнер с 30-летним юбилеем. При этом он почему-то не стал уточнять, что самолет был создан усилиями советских ученых, а нынешний завод "Антонов" фактически находится в состоянии ликвидации.

В мире экс-СССР Украина
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