В Китае казнили серийного убийцу

В Китае приведен в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна.

Жертвами преступника стали как минимум одиннадцать девушек и женщин из провинции Ганьсу, передает телекомпания BBC. Все они погибли от его рук в период с 1988 по 2002 годы. Убийства сопровождались особой жестокостью и цинизмом.

Гао Чэнъюн был задержан полицейскими только в августе 2016 года после проведения тестов ДНК. В прошлом году суд приговорил китайца к высшей мере наказания. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей.