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Рубрика: В мире

В Китае казнили серийного убийцу

Текст: Александр Ленин

В Китае приведен в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна.

Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/ Wikimedia.org
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Жертвами преступника стали как минимум одиннадцать девушек и женщин из провинции Ганьсу, передает телекомпания BBC. Все они погибли от его рук в период с 1988 по 2002 годы. Убийства сопровождались особой жестокостью и цинизмом.

Гао Чэнъюн был задержан полицейскими только в августе 2016 года после проведения тестов ДНК. В прошлом году суд приговорил китайца к высшей мере наказания. Мужчина был женат и воспитывал двоих детей.

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