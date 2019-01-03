В Магнитогорске увековечат память о погибших при взрыве газа в доме

На встрече с журналистами глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил о планах муниципалитета увековечить память о горожанах, погибших из-за обрушения подъезда многоэтажного дома.

Мэр подчеркнул, что власти города посоветуются с горожанами, как это лучше сделать.

Напомним, что трагедия произошла утром 31 декабря. Из-за взрыва бытового газа обрушились перекрытия одного подъезда десятиэтажного дома. К сегодняшнему дню спасатели извлекли из-под завалов тела 38 жильцов. Шесть человек выжили и были госпитализированы.