В Париже задержали неформального лидера "желтых жилетов"

В среду вечером в центре французской столицы за организацию несанкционированной манифестации был взят под стражу один из неформальных лидеров движения "желтых жилетов" 33-летний Эрик Друэ. Инцидент произошел на пересечении площади Согласия и улицы Руаяль, ведущей к собору Мадлен, напротив знаменитого столичного ресторана "Maxim’s".

Накануне Эрик Друэ опубликовал в Facebook видео. В нем он предложил добровольцам из числа единомышленников собраться неподалеку от Триумфальной арки с тем, чтобы затем провести "ограниченную" акцию, которая "произведет впечатление на общественность". Причем предупредил, чтобы светоотражающие жилеты прихватили с собой, но не надевали.

На этот призыв откликнулось человек пятьдесят. Собравшись у одной из закусочных на центральной авеню города, неформалы направились к площади Согласия. По дороге Эрик Друэ раскрыл попутчикам смысл акции: поставить зажженные свечи на площади в знак солидарности с теми "желтыми жилетами", которые пострадали в ходе длящихся уже свыше полутора месяцев протестных акций неформалов.

Не трудно догадаться, что полиция была в курсе намерений Эрика Друэ, выступавшего неоднократно в качестве инициатора бурных манифестаций в Париже. Вместе с Эриком Друэ в полицейском участке оказались также около 30 его сторонников, как уточнили в городской префектуре полиции, "для установления личности". Задержание, надо отметить, не обошлось без потасовки. Правда, без членовредительства. Все это было отснято на мобильные телефоны и попало как в социальные сети, так и в новостные теле- и радиопрограммы .

На арест Эрика Друэ первым отреагировал лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который уже не раз высказывал свои симпатии по отношению к этому "самородку" из народа (Друэ - водитель грузовика). В Twitter он поместил следующий пост: "Эрик Друэ снова арестован. Почему? Злоупотребление властью. Теперь политика полиции сводится к тому, чтобы преследовать вожаков "желтых жилетов"… Оставьте в покое народных представителей!"

И, действительно, Эрик Друэ хорошо знаком с французскими службами правопорядка. В начале декабря против него было начато расследование из-за призывов "войти в Елисейский дворец". прозвучавших в интервью телеканалу BFMTV.

Хотя после он объяснил, что "ничего плохого не имел в виду", а лишь хотел, чтобы власти "выслушали" манифестантов, против него было возбуждено дело о подстрекательстве к преступлению и правонарушениям. Оно будет рассматриваться в парижском суде 5 июля. А 23 декабря в ходе шестого общенационального дня протестов "желтых жилетов" Эрик Друэ снова попал в полицейский участок за ношение запрещенного оружия: при досмотре ажаны нашли в его рюкзаке дубинку.