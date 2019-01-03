В России изменился тариф страховых взносов в ПФР

Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) понижен до 22 процентов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года.

Ранее законодательство устанавливало размер этого тарифа на уровне 26 процентов. Ставка в 22 процента была льготной, и эта льгота продлевалась на протяжении нескольких лет. До этого основной тариф взноса в ПФР был установлен на уровне 26 процентов, однако по нему взносы еще никто не платил, поскольку до 2020 года действовал временный пониженный тариф - 22 процента в пределах установленного лимита базы и 10 процентов для доходов выше этого предела. Теперь временный тариф сделали постоянным.

Как ранее пояснял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, теперь у бизнеса появилось определенность, и он может быть уверен, что льгота не отменится и ставка точно не повысится. Таким образом, работодателям будет проще планировать свои расходы, и у них появится больше ресурсов для повышения зарплат.