В России скорректировано взимание госпошлин

В России отменяется государственная пошлина за электронную регистрацию юридических лиц. Такой закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Госпошлина теперь не платится при подаче электронных документов для госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, изменениях в учредительные документы, ликвидации юрлица и прекращении работы ИП. При этом при личном обращении в регистрирующий орган и оформлении бумажного заявления сохранятся как размер, так и порядок уплаты госпошлины. По Налоговому кодексу, пошлина за регистрацию юрлица составляет 4000 рублей.

Также с 1 января от уплаты госпошлины освобождаются физлица, пострадавшие из-за чрезвычайно ситуации и обратившиеся за получением паспорта вместо документа, утраченного или пришедшего в негодность из-за этой чрезвычайной ситуации. Госпошлина в этом случае составляет 1500 рублей.