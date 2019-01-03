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Рубрика: Экономика

В России скорректировано взимание госпошлин

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России отменяется государственная пошлина за электронную регистрацию юридических лиц. Такой закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Фото: Depositphotos.com
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Госпошлина теперь не платится при подаче электронных документов для госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, изменениях в учредительные документы, ликвидации юрлица и прекращении работы ИП. При этом при личном обращении в регистрирующий орган и оформлении бумажного заявления сохранятся как размер, так и порядок уплаты госпошлины. По Налоговому кодексу, пошлина за регистрацию юрлица составляет 4000 рублей.

Также с 1 января от уплаты госпошлины освобождаются физлица, пострадавшие из-за чрезвычайно ситуации и обратившиеся за получением паспорта вместо документа, утраченного или пришедшего в негодность из-за этой чрезвычайной ситуации. Госпошлина в этом случае составляет 1500 рублей.

Экономика Бизнес Вступают в силу в январе 2019 года
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