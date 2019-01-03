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03.01.2019 11:30
Рубрика: Общество

В России создадут университет для обучения роботов

Текст: Наталия Ячменникова

В России к 2035 году планируется создать университет для совершенствования цифрового сознания роботов. В частности, научные сотрудники будут обучать роботов выполнению прикладных задач, связанных с внедрением технологии V2X для автоматизированных транспортных средств, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет".

Может, это звучит пока несколько фантастически, но факт остается фактом: роботы все активнее проникают в разные сферы жизнедеятельности человека, не ограничиваясь лишь промышленностью. Например, выросла армия сервисных роботов: появились роботы-пылесосы, роботы, доставляющие покупки, медицинские роботы и даже гусеничные, которые занимаются разминированием.

Фото: depositphotos.com
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По словам экспертов, наиболее перспективны такие проекты, как беспилотный пассажирский транспорт, роботы для коммерческих пространств, роботы-собеседники (помощники), логистические роботы, коллаборативные роботы, промышленные экзоскелеты, роботы для сельского хозяйства.

Исходя из прогнозов, мир примерно через пять лет столкнется с необходимостью комплексного правового регулирования в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Аналитики уверены: в 2022 году в мире будут повсеместно приняты законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и искусственного интеллекта.

"Как робот может причинить вред человеку, так и человек может причинить вред роботу. Нужно обсуждать вопросы ответственности за действия или бездействие роботов, например, за информационную войну, развязанную ботами в реальном времени", - говорят специалисты.

Общество Наука
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