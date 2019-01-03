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03.01.2019 13:52

В Саудовской Аравии потребовали казнить причастных к убийству Хашкаджи

Текст: Александр Ленин
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.
Фото: Umar Farooq/Anadolu Agency/Getty Images Фото: Umar Farooq/Anadolu Agency/Getty Images
Фото: Umar Farooq/Anadolu Agency/Getty Images

Как передает издание The Mirror, предполагаемые преступники присутствовали на первых судебных слушаниях по громкому делу.

Сенат США обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве Хашкаджи

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи. В последствии фонограммы были предоставлены официальным американским лицам для анализа, в том числе директору ЦРУ Джине Хэспел.

Позже Вашингтон внес в санкционный список 17 подданных Саудовской Аравии. Персональные рестрикции были введены в отношении лиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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Ограничительные меры, в частности, коснулись генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани и его подчиненного Махера Мутреба.

В конце декабря турецкое телевидение показало кадры с камер видеонаблюдения, на которых сотрудники саудовского консульства в чемоданах транспортируют, предположительно, расчлененное тело журналиста Джамаля Хашкаджи.

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