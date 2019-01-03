В Великобритании построят рекордно быстрый электрический самолет

Британцы намерены построить рекордно быстрый электрический самолет, который сможет развить скорость свыше 480 километров в час, сообщает nplus1.ru.

Издание отмечает, что за последние годы развитие электрической авиации привело к созданию экспериментальных самолетов, которые нередко устанавливают различные рекорды. Например, элетросамолет Extra 330LE в 2016 году установил рекорд скороподъемности на высоту трех тысяч метров, а весной 2017 года разогнался до 337,5 километров в час.

Предполагается, что новый электросамолет совершит первый полет в 2020 году и сможет развить скорость свыше 480 километров в час. Также планируется, что одного заряда летательному аппарату может хватить на достаточно большое время, например, чтобы совершить перелет Лондон-Париж.

Над электрическими самолетами работают конструкторы всего мира. Ученые убеждены: электрический самолет станет прорывом, сопоставимым с переходом от винтовой к реактивной авиации. Но пока дело в основном не пошло дальше экспериментальных моделей. Почему?

- Не до конца отработан комплекс технологий. Авиация всегда задает наивысшие требования - и по безопасности, и по экономичности, - сказал в интервью "РГ" генеральный директор ЦАГИ, член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

- Ваш прогноз: когда электролеты начнут возить пассажиров? - задал вопрос корреспондент "РГ".

- Первые образцы уже есть - для малой авиации, - пояснил Кирилл Сыпало. - Тем более что мощность электрических двигателей и требуемые для них источники хранения пока обладают не столь высоким КПД, как хотелось бы. Поэтому сразу возить много пассажиров на больших объемах вряд ли удастся. Первые серийные пассажирские машины на электрической тяге появятся где-то в 2025-2030 годах. Первые региональные самолеты - 2030-2035 годы. За пределами 2040-2050 годов - это уже магистральные самолеты на электрических, или комбинированных, или гибридных силовых установках. Пока видится такой технологический тренд.