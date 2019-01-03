Венесуэла обвинила США во вмешательстве в ее дела

США вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и делают это через другие страны региона. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД Боливарианской Республики по итогам визита госсекретаря США Майкла Помпео в Бразилию.

В документе утверждается, что Помпео прибыл в Латинскую Америку, чтобы дать указания подчиняющимся Вашингтону правительствам "усилить их агрессию в адрес венесуэльского народа в навязчивом желании добиться насильственной смены режима", - цитирует ТАСС.

В Каракасе также заявили, что США вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, "используя давление и шантаж в отношении стран региона".

Помпео прибыл в Бразилию, чтобы первого января присутствовать на инаугурации президента этой страны Жаира Болсонару. Во время визита госсекретарь США и новый глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу обсудили ситуацию на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Помпео подчеркнул, что это страны, в которых люди не имеют возможности высказать свою точку зрения.

В среду госсекретарь США направился в Колумбию, где проведет переговоры с президентом республики Иваном Дуке.