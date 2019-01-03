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Рубрика: В мире

Видео: Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Текст: Александр Ленин

В результате перепалки на Украине был убит сотрудник президентской охраны Василий Хмелюк. Инцидент произошел вечером 2 января в одном из элитных районов Киева. В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения. На кадрах запечатлены детали конфликта.

Подозреваемым в убийстве оказался профессиональный боксер Петр Очеретяный, сообщает портал strana.ua. Он до 2009 года выступал в категории тяжелого веса, до 90 килограммов.

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По некоторой информации, Петр Очеретяный в вечернее время вышел на улицу выгулять собак. В этот момент к жилому комплексу подъехала машина, в которой находился Василий Хмелюк, его друг и семья. Авто чуть было не наехало на таксу боксера, что заставило последнего сделать замечание компании. В итоге разгорелась ссора, которая закончилась трагедией.

Спортсмен одним ударом уложил Хмелюка. К несчастью, сотрудник охраны Петра Порошенко так и не смог подняться. На место ЧП прибыла карета скорой помощи, но и врачи оказались бессильны. Мужчина скончался на 27-м году жизни. По некоторой информации, у него остались жена и двое малолетних детей. Случившееся произошло на глазах у семьи офицера.

Некоторое время спустя Петр Очеретяный сам пришел в отделение полиции и сдался властям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Прокуратура намерена ходатайствовать на содержании мужчины под стражей.

В мире экс-СССР Украина РГ-Видео
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