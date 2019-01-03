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Рубрика: Спорт

Видео: Хоккеист Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске

Текст: Данила Жиляев

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Питтсбург" в гостях разгромил "Рейнджерс" 7:2, а нападающий гостей Евгений Малкин вышел на лед в специальных коньках - на них он написал слова поддержки жертвам трагедии в Магнитогорске.

Малкин - уроженец города в Челябинской области, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2003 по 2006 год. Также он приезжал в "Магнитку" в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. "Магнитогорск, мы с тобой!", "Магнитогорск всегда в моем сердце" - написал россиянин на коньках.

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Нападающий "Питтсбурга" стал одним из героев матча с "Рейнджерс". Евгений отметился заброшенной шайбой, а также оформил результативную передачу. Таким образом, он помог своей команде одержать седьмую победу подряд.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд. По последним данным, жертвами трагедии стали 37 человек, среди них шестеро детей.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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