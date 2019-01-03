Видео: Хоккеист Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM — Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Питтсбург" в гостях разгромил "Рейнджерс" 7:2, а нападающий гостей Евгений Малкин вышел на лед в специальных коньках - на них он написал слова поддержки жертвам трагедии в Магнитогорске.

Малкин - уроженец города в Челябинской области, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2003 по 2006 год. Также он приезжал в "Магнитку" в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. "Магнитогорск, мы с тобой!", "Магнитогорск всегда в моем сердце" - написал россиянин на коньках.

Нападающий "Питтсбурга" стал одним из героев матча с "Рейнджерс". Евгений отметился заброшенной шайбой, а также оформил результативную передачу. Таким образом, он помог своей команде одержать седьмую победу подряд.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд. По последним данным, жертвами трагедии стали 37 человек, среди них шестеро детей.