Советский, российский музыкант Крис Кельми скончался в своем доме в Подмосковье после празднования Нового года - 1 января. Исполнителю было 63 года. Предварительная причина смерти - остановка сердца: не секрет, что у легендарного певца восьмидесятых-девяностых были проблемы со спиртным.

Анатолий (настоящее имя) Кельми родился в 1955 году в Москве в семье метростроевцев, которые познакомились в Москве. Его отец, Арий Кельми, приехал в столицу из Коканда, мать - из Маньчжурии.

Когда к музыканту пришла слава, в СМИ появились данные, что Кельми - псевдоним, а настоящая фамилия певца - Калинкин. Анатолий слухи опровергал, уточняя, что "миф о Калинкине" придумал и распространил Александр Градский. Меж тем в 1972-м Кельми действительно взял псевдоним Крис - в честь Криса Кельвина из "Соляриса".

Музыкой начал заниматься в четыре года, осваивая гитару и фортепиано, с пяти занимался с репетитором, в восемь поступил в музыкальную школу имени Исаака Дунаевского, которую закончил в 1969-м - по классу фортепиано.

Учился в Московском институте инженеров транспорта - на одном курсе с Владимиром Кузьминым и будущим российским политиком Владимиром Слуцкером. В 1983-м поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных на эстрадный факультет.

Еще в семидесятых "подсел" на рок-н-ролл, в пятнадцать создав свою первую группу "Садко", ставшую дублирующим составом московских "Рубинов". А летом 1972-го вместе с Александром Ситковецким Кельми создал "Високосное лето", рок-группу, исполнявшую песни The Beatles и The Rolling Stones, где на первых порах играл на бас-гитаре и был вокалистом, а с приходом Александра Кутикова переключился на клавишные.

1979-й - рождение "Автографа". Группа принимала участите в эпохальном фестивале "Весенние ритмы" в Тбилиси в 1980-м, где заняла второе место (первое - у "Машины времени").

В том же 1980 году по инициативе режиссера Марка Захарова Кельми собирает "Рок-Ателье", где в разное время работали Павел Смеян, Борис Оппенгейм и Вадим Усланов, первый исполнитель главного шлягера Кельми "Ночное рандеву". Под фонограмму которого Крис некоторое время открывал на сцене рот.

С 1980-го по 1987-й "Рок-Ателье" работает в театре Захарова "Ленком", участвуя в постановке рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты". Далее переходит в театр песни Аллы Пугачевой и участвует в создании первых "Рождественских встреч".

Тогда же, в 87-м, Кельми собирает 27 топовых отечественных музыкантов (Макаревич, Градский, Алёшин, Никольский, Смеян, Капуро, Сюткин, Агузарова, Кутиков, Варшавский, Беркут...) и записывает с ними гимн "Замыкая круг".

Через двадцать лет, в 2007-м, "Замыкая круг" в честь юбилея был перезаписан с некоторыми из участников оригинала.