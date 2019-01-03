Видео: У пляжа в Дубае затонула яхта с россиянами на борту

Туристическая яхта с российскими туристами на борту перевернулась у берегов Дубая. Инцидент произошел в районе престижного пляжа Dubai Marina beach.

Как сообщает корреспондент "РГ”, который находился на месте в момент ЧП, днем 3 января к берегу на большой скорости начала приближаться лодка с включенной сиреной. Однако не доплыв до берега порядка 25 метров, судно стало погружаться в воду. На борту яхты находилось 8 человек, среди которых 5 россиян. Туристы не стали дожидаться помощи спасателей и самостоятельно покинули борт. Никто из находившихся на злополучной лодке пассажиров не пострадал.

Фото: Владимир Биль

Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с одной из находившихся на судне туристок. Светлана из Москвы рассказала, что они с друзьями арендовали катер на два часа, чтобы совершить обзорную экскурсию по побережью. Однако примерно через 40 минут после старта капитан сообщил, что в лодке появилась течь. Тогда было принято решение плыть назад. Однако добраться вовремя до причала не удалось.

К месту происшествия незамедлительно прибыли спецслужбы, которые оградили территорию и начали вытаскивать яхту стоимостью в 1,5 млн долларов из воды. Вся спецоперация заняла несколько часов.