Власти Украины решили выселить УПЦ из помещений Киево-Печерской лавры

Договор аренды между Украинской православной церковью с музеем Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником должен быть расторгнут через суд.

Соответствующее распоряжение отдали в администрации президента Украины, сообщает украинское издание "Вести". Для того, чтобы избежать недовольства в обществе, все процедуры будут проходить в закрытом режиме.

Ранее на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ опубликовали письмо патриарха Кирилла, в котором он призвал Константинопольского патриарха не легализовать раскольников на Украине, потому что эти действия могут покончить с первенством патриарха Варфоломея в православном мире.