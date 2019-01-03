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Рубрика: В мире

Выборы президента Украины обойдутся бюджету в 85 миллионов долларов

Текст: Александр Ленин

На выборы президента Украины из госбюджета страны будет выделено около 2,35 миллиарда гривен (порядка 85 миллионов долларов США - прим. "РГ").

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При этом избрание депутатов Верховной рады обойдется местным налогоплательщикам в меньшую сумму - 1,95 миллиарда гривен (70,8 миллиона долларов США), передает портал strana.ua со ссылкой на данные украинского ЦИК.

Официально президентская компания стартовала на территории Украины 31 декабря. Нового лидера страна изберет 31 марта 2019 года. Желающие побороться за должность руководителя украинского государства должны подать документы на регистрацию до 3 февраля.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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