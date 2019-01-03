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Xiaomi начнет выпускать смартфоны под новым брендом

03.01.2019,  
16:20
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi намерена превратить линейку смартфонов Redmi в отдельный бренд. Официальный анонс этого события произойдет на мероприятии, которое состоится в следующую среду, 10 января, в Пекине, сообщает GizChina.

Одновременно с презентацией нового бренда от Xiaomi будет продемонстрирован первый смартфон Redmi, оснащенный камерой с разрешением 48 мегапикселей.

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Практика выделения бюджетных линеек устройств в отдельные бренды - не новинка для рынка смартфонов. Так поступает, например, компания Huawei, которая под собственной маркой выпускает премиальные гаджеты, а под брендом Honor - более дешевые. Аналогичным образом действует другой китайский производитель - Oppo, выпускающий недорогие смартфоны од брендом Realme.

Бренд Mi, как сообщили в Xiaomi, будет включать в себя смартфоны премиальной серии. Их можно будет купить в магазинах и салонах связи, в то время как Redmi будут доступны в основном на интернет-площадках.

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