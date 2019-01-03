Закупки будут проводить только в электронном виде

С 1 января 2019 года для определения поставщика будут использоваться только электронные закупки. Это касается почти всех закупок по контрактной системе, а также закупок госкомпаний для субъектов малого и среднего предпринимательства. Вводятся определенные требования, как к операторам электронных площадок, так и к самим площадкам.

"Для участия в закупках компании должны будут получить аккредитацию на конкретной площадке. Для оператора устанавливается ряд обязанностей, в частности об обеспечении конфиденциальности предоставленной компаниями информации", - рассказал "Российской газете" Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

Одно из главных изменений заключается в том, что если у площадок не будет определенного количества размещенных клиентов, они могут потерять аккредитацию.

"Для потребителя мало что изменится. В случае с бизнесом конкуренция будет больше. Раньше было 5 площадок, сейчас 8. Однако кардинально конкуренция повысится в случае упрощения законодательства. Законодательная база правильная, но сложная - занимает 100 листов", - отметил Илия Димитров, член Президиума "ОПОРЫ РОССИИ", председатель Комиссии по электронной торговле и площадкам.