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04.01.2019 20:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ак Барс" в третий раз обыграл "Салават Юлаев"

Текст: Анна Козина

Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" на домашнем льду обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
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Команды в третий раз встречались в текущем сезоне, и в третий раз победа досталась клубу из Казани. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Станислав Галиев (7-я минута), Иржи Секач (10) и Джастин Азеведо (38). У проигравших единственную шайбу забросил Артем Сергеев (43).

"Ак Барс" продлил победную серию в чемпионате до трех матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 48 встречах. "Салават Юлаев" расположился на шестой строчке (52 очка в 45 матчах).

В следующей игре "Ак Барс" 7 января на выезде встретится с подмосковным "Витязем", "Салават Юлаев" днем ранее примет хабаровский "Амур".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс" Спортивные организации Хоккейные клубы "Салават Юлаев" Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Чемпионат КХЛ 2018/2019
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