"Ак Барс" в третий раз обыграл "Салават Юлаев"

Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" на домашнем льду обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Команды в третий раз встречались в текущем сезоне, и в третий раз победа досталась клубу из Казани. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Станислав Галиев (7-я минута), Иржи Секач (10) и Джастин Азеведо (38). У проигравших единственную шайбу забросил Артем Сергеев (43).

"Ак Барс" продлил победную серию в чемпионате до трех матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 48 встречах. "Салават Юлаев" расположился на шестой строчке (52 очка в 45 матчах).

В следующей игре "Ак Барс" 7 января на выезде встретится с подмосковным "Витязем", "Салават Юлаев" днем ранее примет хабаровский "Амур".