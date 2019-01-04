Аналитики рассказали, что ждет российские банки в 2019 году

Банки в 2019 году незначительно поднимут ставки по депозитам и кредитам, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики. Также продолжится отзыв лицензий - эксперты ожидают, что рынок в наступившем году могут покинуть еще 50 банков. При этом новых "поступлений" банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) не ожидается.

В 2019 году ставки по депозитам могут незначительно подрасти, но этот рост в среднем по сектору вряд ли превысит одинпроцентный пункт, поскольку наиболее активные действия банков по борьбе за вкладчиков пришлись на вторую половину 2018 года, говорит вице-президент - старший кредитный эксперт международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

"В попытке сохранить маржинальность своего бизнеса банки также будут поднимать ставки и по кредитам, но эта тенденция будет гораздо менее выраженной, и в любом случае будет по времени отставать от цикла роста депозитных ставок", - указывает аналитик.

По мнению замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирины Носовой, ставки по кредитам и депозитам в 2019 году будут расти в основном из-за неопределенности развития российской экономики на фоне последовательного ужесточения санкций, а также связанных с этим действий Банка России. До тех пор пока инфляционные ожидания не снизятся, а геополитический фон не стабилизируется, ожидать снижения процентных ставок не стоит, считает Носова.

Без масштабных внешних шоков ставки в 2019 году едва ли вырастут более чем на один процентный пункт, соглашается младший директор по банковским рейтингам агентства"Эксперт РА" Иван Уклеин. По его словам, конкуренция между банками за ограниченное количество платежеспособных клиентов заметно обострилась, а "дорогие" вклады банки привлекать не хотят в условиях структурного профицита ликвидности. Банки в 2019 году будут подстраиваться под возможное повышение ставок как в активах (пытаясь не допустить падения маржи), так и в привлеченных средствах (заложить в риск-политике возможные негативные сценарии и "зафиксировать" ставки без существенных оттоков), отмечает Уклеин.

По его мнению, в 2019 году банки по-прежнему будут бороться за крупных клиентов, попытаются сделать ставку на прослойку наиболее качественных заемщиков в сегменте малого и среднего бизнеса. Также многие банки продолжат активно наращивать розницу- в основном за счет ипотеки и потребительского кредитования, прогнозирует Уклеин.

По мнению Ульяновой, динамика отзывов банковских лицензий в 2019 году будет близка к наблюдаемой в 2018-м.

"Регулятор может отзывать по две-четыре банковские лицензии в месяц, прежде всего у малых банков, причем мы не исключаем, что увеличится количество банков, желающих сдать лицензию добровольно, после выполнения всех обязательств перед кредиторами и вкладчиками", - говорит аналитик.

Тенденция на добровольное закрытие банков или их переход в статус небанковской кредитной организации или микрофинансовой компании, по мнению Ульяновой, должна усилиться на фоне все возрастающей конкуренции со стороны крупных (прежде всего государственных) игроков, распространения финтех-компаний, а также роста расходов на соблюдение требований ЦБ даже в условиях введения пропорционального регулирования.

Одновременно деятельность ФКБС в 2019 году будет, очевидно, сконцентрирована на банках, переданных ему в 2017 году, включая работу с банком плохих активов, отмечает эксперт. Ульянова не ожидает новых "поступлений" в фонд со стороны действующих крупных банков в 2019 году.

По оценке Носовой и Уклеина, в 2019 году может быть отозвано около 50 банковских лицензий, это примерно 10 процентов рынка. Согласно обзорам "Эксперт РА", из оставшихся менее чем пятисот банков еще не менее 150 кредитных организаций находятся в кризисе бизнес-модели.

Но в целом если не материализуются какие-либо серьезные негативные макроэкономические или геополитические сценарии, то в 2019 году ситуация в банковском секторе будет складываться в умеренно позитивном ключе. Это прежде всего найдет свое отражение в постепенном улучшении качества кредитных портфелей банков и некотором (хотя и умеренном) росте их капитальной базы, считает Ульянова.

По мнению эксперта, продолжится и консолидация сектора в форме слияний и присоединений, этот тренд диктуется потребностью в повышении эффективности деятельности.

"А вот дальнейшее огосударствление сектора, скорее всего, затормозится, и в любом случае не будет происходить в тех масштабах, которые мы наблюдали в 2017-2018 годах. Это связано как с тем, что государственные банки уже набрали огромную критическую массу в части доли банковского рынка в абсолютном большинстве бизнес-сегментов, так и со все более критическим отношением к разрастанию доли государства в секторе как со стороны участников рынка, так и со стороны антимонопольных органов и даже ЦБ", - отмечает Ульянова.

По словам Носовой, в 2019 году банки все еще будут вкладывать свободные денежные средства в низкорискованные активы, что, с одной стороны, будет негативно отражаться на рентабельности сектора, а с другой - поддерживать достаточность капитала. При этом многим российским банкам некуда размещать привлеченные средства: рост корпоративного сектора ограничен (конкуренция за крупный бизнес очень высока, а прослойка качественных заемщиков малом и среднем бизнесе достаточно узка), говорит Уклеин.

"Для поддержания маржинальности крупные банки запускают новые проекты в розничном кредитовании, но они тоже зачастую сопряжены с рядом рисков, для окупаемости они требуют "эффекта масштаба" и роста реальных доходов населения", - подчеркивает аналитик.