Арестованный в России американец оказался также британским подданным

Арестованный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является не только гражданином США, но и подданным Великобритании. Об этом сообщила в пятницу газета The Times.

По ее данным, сотрудники американского посольства в Москве связались с британскими коллегами, чтобы "проинформировать их об аресте господина Уилана и о его статусе в качестве подданного Великобритании", - цитирует ТАСС.

The Times пишет, что Пол Уилан родился в Канаде в семье британцев, а позднее перебрался в США. Брат задержанного подтвердил, что члены семьи Уиланов - выходцы из окрестностей Бирмингема, а в Великобритании у них живут родственники. По мнению британской газеты, новые данные о подданстве Уилана могут "добавить напряжения в отношения Москвы и Лондона".

Напомним, 28 декабря в Москве при проведении шпионской акции был задержан 48-летний Пол Уилан. В отношении него следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".