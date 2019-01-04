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04.01.2019 23:58
Рубрика: Спорт

Баскетболисты ЦСКА победили "Жальгирис" в Евролиге

Текст: Илья Трисвятский

Баскетболисты ЦСКА начали второй круг регулярного чемпионата Евролиги классическим противостоянием. В литовском Каунасе при аудитории в 15205 зрителей обыгран местный "Жальгирис" - 84:79.

Сериям эпических битв ЦСКА и "Жальгириса" за чемпионские титулы Советского Союза вот уже 30 и более лет, но вывеска каждого матча между этими командами действует безотказно.

Билеты на нынешнюю игру в Литве были распроданы еще в начале декабря прошлого года! Да и само сражение получилось под стать тем встречам, которые происходили во второй половине 1980-х, - сплошной драматизм.

После вполне уверенного начала (28:17 по итогам первой четверти) армейцы "подсели". Третья десятиминутка была проиграна гостями со счетом 11:25. Не пошли дальние броски. "Красно-синие" умудрились совершить серию из 16 безуспешных попыток поразить кольцо соперника из-за трехочковой дуги.

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Еще за 2.34 до окончания основного времени матча "Жальгирис" лидировал 74:69. Однако точные штрафные в исполнении Уилла Клайберна (четыре подряд!) плюс дальний бросок Дэниэла Хэкетта позволили ЦСКА выйти вперед. Далее в напряженной концовке было много драматичных эпизодов, но ключевым стал момент за пять секунд до сирены, когда баскетболист "Жальгириса" Деррик Уолтон, совершая тактический фол, перешел тонкую грань, и нарушение было зафиксировано как неспортивное. А это - пробитие фолов в кольцо хозяев, плюс мяч в любом случае оставался у ЦСКА. Клайберн не промахнулся.

Наставник "Жальгириса" Шарунас Ясикявичус неистовствовал, публика недовольно гудела и свистела, но факт остается фактом - ЦСКА оказался сильнее. Самыми результативными у победителей стали Клайберн и Хэкетт, набравшие по 19 очков. У француза Нандо Де Коло в активе - 13.

После 16-ти туров (из 30-ти) ЦСКА с показателем 12 побед - 4 поражения занимает третье место из 16-ти участников, уступая только турецкому "Фенербахче" (15-1) и испанскому "Реалу" (13-3).

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