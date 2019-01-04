ЦИК Украины зарегистрировал первых пять кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины на предстоящих 31 марта выборах, сообщила пресс-служба ЦИК.

Первым в качестве претендента на высокий пост был зарегистрирован экс-министр экологии и водных ресурсов Игорь Шевченко. Кроме того, удостоверения кандидатов получили депутат Верховной Рады Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, а также мэр Львова Андрея Садовой.

В то же время ЦИК отказал в регистрации юристу Владимиру Ратушу, который не представил всех необходимых документов, в том числе подтверждение о внесении залога.

Напомним, для участия в президентских выборах кандидаты в срок до третьего февраля должны подать в ЦИК все документы. Комиссия закончит регистрацию претендентов на пост президента Украины восьмого февраля.