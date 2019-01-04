Депутат британского парламента от "зеленых" хочет ввести "налог на мясо"

Кэролайн Лукас, депутат британского парламента от партии "зеленых" на пятничном заседании намерена инициировать вопрос о введении в Альбионе "налога на мясо".

Как сообщает The Guardian, она призывает парламент "серьезно подумать" о взимании налога на мясо с целью сокращения выбросов парниковых газов и содействия нейтрализации выбросов углерода в сельском хозяйстве. Во всем мире животноводство, по оценкам экспертов, является причиной около 15% выбросов парниковых газов. Пока непонятно, в отношении кого будет вводится данный налог, но, скорее всего, речь идет о производителях мясной продукции.

Фактически Лукас продвигает идею лоббирования движения веганов, резко набирающего силу в Европе, и поддержки фермеров, которые изъявили желание перейти на сокращение поголовья скота. По ее словам, страна должна уделить первоочередное внимание "более гуманным методам животноводства".

В свою очередь Фил Стокер, исполнительный директор британской Национальной ассоциации овцеводства, раскритиковал предложение британского законодателя. По его словам, "правильное сделанное мясо, потребляемое разумно, должно стимулироваться, а не облагаться налогом". "Налог на мясо приведет к дальнейшему давлению на производителей сырья, повлияет на прибыльность многих небольших семейных ферм, которые поставляют множество экономических, социальных и экологических товаров", - заключил Стокер.

Эксперты уже оценили саму идею введения "налога на мясо", цифру которого пока не озвучивает британский депутат, как заведомо абсурдную, которая может привести к конфликту, подобному тому, что в прошлом году случился в соседней Франции.

Напомним, что в апреле 2018 года французские веганы вылили бутафорскую кровь на семь мясных магазинов в регионе О-де-Франс, а в июле разбили витрины и написали оскорбительные надписи на витринах двух магазинов в регионе Окситания. Противники потребления мяса в пищу блокировали входы в мясные магазины, привозили к животноводческим фермам своих маленьких детей для привлечения большего числа журналистов.

Веганы во Франции имеют неплохие ресурсы для проведения своих акций, а также ощущают сильную политическую поддержку. Так, влиятельный мэр Лилля, лидер французских социалистов Мартин Обри заявила, что движение веганов в ближайшее время может стать гражданской партией.

В ответ представители французской отрасли животноводства обратились к французским властям с требованием защитить их интересы. Этот конфликт с трудом удалось погасить.