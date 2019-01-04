"Динамо" одержало победу в первом матче на арене в Петровском парке

Московское "Динамо" провело дебютную игру в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на реконструированной арене в Петровском парке, которая способна вместить 11 488 зрителей.

Бело-голубые обыграли уральскую команду "Автомобилист". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Динамо" отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен, забросившие шайбы в ворота Якуба Коваржа на 6-й и 13-й минутах второго периода.

"Автомобилист" прервал победную серию из пяти матчей и с 73 очками лидирует в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 51 очко.

Первый матч на новом стадионе посетили 10797 человек.