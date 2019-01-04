Новости

СМИ: Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией в трудные времена 20:11
"Ак Барс" в третий раз обыграл "Салават Юлаев" 20:10
В Британии нашли "кладбище" советских "Жигулей" 20:06
"Динамо" одержало победу в первом матче на арене в Петровском парке 19:51
В Твери поезд "Ласточка" насмерть сбил пенсионера 19:51
Звезда "Движения вверх" и "Звоните ДиКаприо" попала в больницу 19:50
Индекс Мосбиржи вырос до показателей прошлого года 19:37
Нефть Brent подорожала почти до 58 долларов 19:10
Сербская церковь назвала автокефалию на Украине русофобским проектом 18:55
Шведа изолировали с подозрением на лихорадку Эбола 18:41
ХК "Трактор" оказался сильнее "Амура" 18:28
ЦИК Украины зарегистрировал первых пять кандидатов в президенты 18:07
Что ждет москвичей на Рождество в "Городе зимы" на ВДНХ 17:55
Первыми полуфиналистами Рождественского турнира в Минске стали мастера ОАЭ 17:55
Медведев упразднил Совет по конкурентоспособности и предпринимательству 17:50
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море 17:46
Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция" 17:40
Эксперт прокомментировал слова Порошенко о честных выборах 17:31
BBC опубликовала трейлер с кадрами новых сериалов и эпизодов 17:14
Гвардиола одержал 100-ю победу у руля "Манчестер Сити" 16:51
СМИ: Три российских клуба хотят приобрести чилийского защитника 16:43
В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека 16:34
Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве 16:30
Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год 15:49
Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 19:51
Рубрика: Спорт

"Динамо" одержало победу в первом матче на арене в Петровском парке

Текст: Анна Козина

Московское "Динамо" провело дебютную игру в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на реконструированной арене в Петровском парке, которая способна вместить 11 488 зрителей.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
ХК "Трактор" оказался сильнее "Амура"

Бело-голубые обыграли уральскую команду "Автомобилист". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе "Динамо" отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен, забросившие шайбы в ворота Якуба Коваржа на 6-й и 13-й минутах второго периода.

"Автомобилист" прервал победную серию из пяти матчей и с 73 очками лидирует в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 51 очко.

Первый матч на новом стадионе посетили 10797 человек.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Чемпионат КХЛ 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ