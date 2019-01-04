Дмитрий Медведев направил Зурабу Церетели поздравления с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием Зураба Церетели.

"Вы как-то назвали себя художником, который находится в постоянном поиске и поэтому все время спешит работать. С этими словами невозможно не согласиться. Широта Ваших творческих интересов - скульптора, живописца, графика - не знает границ. А Ваш почерк в искусстве - всегда узнаваем", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Премьер также отметил достижения Церетели на посту главы Академии художеств. "Возглавляя на протяжении многих лет Российскую академию художеств, Вы открываете молодые таланты, проводите мастер-классы для одаренных детей, стараетесь передать им свой опыт, помогаете обрести уверенность в собственных силах", - подчеркнул глава кабмина.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 в Тифлисе, в 1958 году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1988 году избран действительным членом (академиком) Академии художеств СССР. С 1997 года является президентом Российской академии художеств.