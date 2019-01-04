Финские авиадиспетчеры проведут в пятницу забастовку

Авиадиспетчеры Финляндии готовятся провести забастовку. Местный профсоюз авиадиспетчеров сообщил, что забастовка состоится четвертого января с 15:00 до 17:00 по местному времени. Далее двухчасовые акции протеста будут повторяться по четвергам до тех пор, пока конфликт не будет разрешен.

Об этом сообщает телекомпания Yle, ссылаясь на офис государственного посредника по трудовым спорам. Уточняется, что на воздушное движение забастовка не окажет значительного влияния, оно будет контролироваться силами менеджерского состава. В офисе госпосредника уже заявили, что переговоры по урегулированию трудового спора продолжатся, когда для этого появятся предпосылки, пишет ТАСС.

Переговоры профсоюзов финских авиадиспетчеров и работодателей сферы услуг о новом коллективном трудовом договоре продолжаются с осени 2017 года. Сторонам до сих пор не удалось прийти к соглашению о повышении зарплаты и по другим пунктам.