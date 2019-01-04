Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора

Министр иностранных дел Японии Таро Коно 14 января встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Для этого глава японской дипломатии посетит Москву, где будет находиться с 12 по 16 января.

Ожидается, что стороны обсудят проблематику заключения мирного договора между странами, передает телерадиокомпания NHK. Примечательно, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств Японии и России пройдет накануне двусторонних контактов на высшем уровне.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.