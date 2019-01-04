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04.01.2019 16:51
Рубрика: Спорт

Гвардиола одержал 100-ю победу у руля "Манчестер Сити"

Текст: Анна Козина

Победа "Манчестер Сити" над "Ливерпулем" (2:1) в матче 21-го тура АПЛ стала 100-й для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы во главе команды в официальных матчах. 

Отметим, что на счету испанского тренера есть и более солидные достижения: 179 побед с "Барселоной" и 121 - с "Баварией".

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Кстати, домашняя победа над "Ливерпулем" позволила "Сити" вернуться на второе место в турнирной таблице и до четырех очков сократить отставание от лидера и недавнего соперника.

- Мы обыграли отличную команду, - цитирует Sky Sports Гвардиолу. - Мы с первой же минуты показывали выдающуюся игру. "Ливерпуль" мало пропускает, а мы забили два. Соперник играл быстро и опасно. Но мы действовали храбро и агрессивно. Нам было бы сложно, если бы мы уступили в этом матче. Но теперь мы отстаем от "Ливерпуля" на четыре очка. Нам предстоит еще побороться, но этот результат вселяет в нас уверенность.

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