ХК "Трактор" оказался сильнее "Амура"

"Трактор" на своей площадке одержал уверенную победу над "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Хозяева трижды поразили ворота Алексея Мурыгина. Кристиан Томас забросил шайбу на 36-й минуте, Райан Стоу - на 40-й, Семен Кокуев - на 50-й. Голкипер челябинцев Василий Демченко отыграл на ноль.

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный прокомментировал итог встречи.

- Первый период был равным. Второй период нам удался, создали достаточное количество моментов. В третьем периоде сосредоточились на обороне, - приводит слова Тертышного пресс-служба "Трактора". - У "Амура" были хорошие моменты, но голкипер Василий Демченко нас сегодня выручал. Хочу поздравить с победой команду и болельщиков, которые нас сегодня очень хорошо поддерживали.

"Трактор" занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, клуб из Хабаровска располагается на 12-й строчке.

Следующий матч "Трактор" также проведет на своей площадке 6 января и сыграет с "Автомобилистом". "Амур" в тот же день на выезде встретится с "Салаватом Юлаевым".