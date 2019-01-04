Индекс Мосбиржи вырос до показателей прошлого года

Индекс Мосбиржи вырос на 1,08 процента до 2400 пунктов. Такой рост индекса произошел впервые с 11 декабря прошлого года. При этом индекс РТС в ходе торгов в пятницу показал рост на 2,87 процента, до 1118 пунктов.

Рост индекса Мосбиржи произошёл на фоне увеличения цен на нефть марки Brent. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне с начала недели подорожала более чем на 8 процентов, сейчас цена за баррель составляет 58 долларов. Нью-йоркская WTI выросла в цене до 48 долларов.

Нефть стала увеличиваться в цене после декабрьского решения стран, входящих в ОПЕК, сократить добычу.

Курс евро вечером в пятницу снизился на 1.33 процента и составил 77 рублей. Доллар уменьшился на 1.41 процента до 67,6 рублей.