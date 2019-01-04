Индекс РТС превысил 1100 пунктов

Индекс РТС вырос на 1,26 процента и превысил 1100 пунктов впервые с 19 декабря 2018 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По мнению аналитиков, рынок акций начал новый год с роста индекса РТС благодаря подросшей нефти и укреплению рубля. Так, на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поставками в марте подорожали на 0,29 процента к уровню закрытия предыдущей сессии - до 56,11 доллара за баррель. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 68,6 рубля.

Курс евро уменьшился на 18 копеек и остановился на отметке 78,07 рубля.