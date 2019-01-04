Новости

Lada Priora за 200 000 рублей: стоит ли покупать 12:37
В столичном метро появились еще шесть поездов нового поколения 12:30
В Пятигорске потушили пожар на крупнейшем рынке Юга России 12:29
Российские акванавты "нырнут" на рекордную глубину в 450 метров 12:23
Петергоф вошел в десятку лучших музеев мира 12:12
Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне 12:11
В Греции запустили программу по вторичной переработке новогодних елок 12:05
Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене 11:55
Циклон принес в Крым резкое похолодание 11:44
Правительство согласовало переезд ряда министерств в "Москва-Сити" 11:42
Сотрудники метро раздают пассажирам бесплатный чай у станции "Выхино" 11:30
Китайский луноход "Юйту-2" отделился от станции "Чанъэ-4" 11:30
Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики 11:20
Топ-10 выставок, которые нужно посетить в новогодние праздники 11:20
Индекс РТС превысил 1100 пунктов 11:10
Исполняется 210 лет со дня рождения Брайля, создателя азбуки для слепых 11:10
В Башкирии при пожаре погибли четыре человека 11:08
Команда президента РБ победно стартовала на Рождественском хоккейном турнире 11:08
В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве дома 11:01
Фестивальных площадок для москвичей в шаговой доступности станет больше 10:52
Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года 10:50
Кучеров помог "Тампе" одержать победу в матче НХЛ 10:40
В Новгородской области при пожаре погибли шесть человек 10:38
Икону из пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске передали в храм 10:13
Шарапова отказалась от борьбы на турнире в Шэньчжэне 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 11:10
Рубрика: Экономика

Индекс РТС превысил 1100 пунктов

Текст: Екатерина Ясакова

Индекс РТС вырос на 1,26 процента и превысил 1100 пунктов впервые с 19 декабря 2018 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: 401(K) 2012/flickr.com
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

По мнению аналитиков, рынок акций начал новый год с роста индекса РТС благодаря подросшей нефти и укреплению рубля. Так, на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поставками в марте подорожали на 0,29 процента к уровню закрытия предыдущей сессии - до 56,11 доллара за баррель. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 68,6 рубля.

Курс евро уменьшился на 18 копеек и остановился на отметке 78,07 рубля.

Экономика Финансы Фондовый рынок
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста
Арестованный в России американец оказался также британским подданным
CNN: США приступили к поискам места для встречи Трампа и Ким Чен Ына
Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде
Войска США начали выходить из Сирии