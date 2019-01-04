Исполняется 210 лет со дня рождения Брайля, создателя азбуки для слепых

Сегодня исполняется 210 лет со дня рождения Луи Брайля, французского тифлопедагога, автора шрифта для слепых. Отсюда и его название - шрифт Брайля. И по сей день шрифт используют во всем мире.

Луи родился в семье сапожника или шорника в небольшом французском городке Кувре. В три года поранил глаза шорным ножом - чем-то наподобие шила. Началось воспаление, и мальчик ослеп.

Родители были в отчаянии, но сделали для ребенка по тем временам, пожалуй, все или почти все, что могли. Научили плести бахрому для конской упряжи, шить домашние туфли, пригласили учителя музыки для обучения игре на скрипке… Алфавит Луи изучал при помощи палочек.

Когда мальчику исполнилось десять лет, его отдали в Парижскую школу для слепых детей. Уже тогда были книги, изданные рельефно-линейным шрифтом, но их не хватало. Обучение в основном строилось на восприятии информации на слух.

В школе Луи Брайль познакомился с "ночной азбукой", разработанной артиллерийским офицером Шарлем Барбье для военных целей. Это был способ кодировки сообщений, который позволял читать тексты даже в темноте: они записывались через прокалывание отверстий в картоне, а читались - через прикосновения руками к картону. Осязанием.

В 1824 году Брайль разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей. Парадоксально, но факт: когда начальный вариант шрифта был представлен на рассмотрение специалистов, его сочли неудобным… для зрячих преподавателей! И только в 1837 году по настоянию слепых эксперты снова вернулись к его рассмотрению.

Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек. Точки расположены в два столбца. При письме точки прокалываются, и поскольку читать можно только по выпуклым точкам, "писать" текст приходится с обратной стороны листа. Текст пишется справа налево, затем страница переворачивается, и текст читается слева направо. Незрячие люди трогают поверхность пальцами и "считывают" буквы.

Кстати, Луи оказался и талантливым музыкантом. Он преподавал музыку людям с проблемами зрения, создал специальную нотопись. Первой книгой, напечатанной по системе Брайля, была "История Франции" (1837). В России книгопечатание шрифтом Брайля началось с издания в 1885 году сборника статей для детского чтения.