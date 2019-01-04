Китайский луноход "Юйту-2" отделился от станции "Чанъэ-4"

Исследовательский луноход "Юйту-2" отделился от китайской межпланетной автоматической станции "Чанъэ-4". Об этом сообщает пресс-служба Китайского Народного Космического Агентства (КНКА).

Сама космическая станция включает в себя перелетный модуль (весит 425 кг), посадочную платформу (1,2 тонны) и луноход (140 кг).

Посадочный аппарат выдвинул наклонную рампу, и луноход успешно отделился от станции, выйдя на поверхность Луны. "Юйту-2" прямоугольной формы, имеет две складные солнечные панели и шесть колес. Длина - 1,5 метра, ширина - один метр, высота - 1,1 метра.

На луноходе установлены камеры - посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. Кроме того, в состав научной аппаратуры "Чанъэ-4" входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование.

Напомним: вчера в 10:26 по китайскому времени (5.26 мск) аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны - в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на невидимую сторону спутника Земли.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин направил поздравления Китайскому Народному Космическому Агентству (КНКА) в связи с успешной посадкой межпланетной станции "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны. Об этом сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".

"Особенно приятно отметить, что и в реализации такого масштабного проекта, как изучение Луны, присутствует определенный вклад нашей стороны. Мы рады, что энергоснабжение оборудования миссии "Чанъэ-4" осуществляется радиоизотопными источниками электроэнергии, изготовленными в России" - в частности, говорится в поздравлении.