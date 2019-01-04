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04.01.2019 01:21
Рубрика: В мире

Лондонские аэропорты приобрели оборудование для борьбы с дронами

Администрации двух главных воздушных гаваней Лондона - Хитроу и Гатвика - приобрели оборудование военного класса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. На его закупку было потрачено несколько миллионов фунтов стерлингов.

По данным газеты Times, поводом для приобретения специальных комплексов послужил вывод на этой неделе из Гатвика британских военных, обладавших возможностями фиксации активности дронов. И хотя минобороны готово в любой момент снова прийти на помощь, новое оборудование позволит аэропортам самостоятельно справляться с нарушителями воздушного пространства.

Фото: REUTERS
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В четверг также министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг провел совещание с участием полиции, армии и авиационных властей с целью извлечь уроки из декабрьской истории с Гатвиком, пишет ТАСС.

Напомним, работа аэропорта Гатвик 19-20 декабря приостанавливалась из-за беспилотников. По словам руководства воздушной гавани, это была хорошо просчитанная акция, так как дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу.

Инцидент затронул интересы около 120 тысяч пассажиров, которые не смогли оказаться вовремя в пунктах назначения. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани других городов Великобритании и Европы. Всего за 24 часа дроны появились в Гатвике не менее 50 раз. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны два человека.

В мире Европа Великобритания
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