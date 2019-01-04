Медведев утвердил план реализации стратегии национальной политики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации стратегии государственной национальной политики на ближайшие три года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реализации в 2019-2021 годах стратегии государственной национальной политики", - говорится в сообщении.

На сайте правительства указано, что план состоит из 58 пунктов. Предусматривается 76 мероприятий по приоритетным направлениям государственной национальной политики.

Документ направлен на гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики, содействие этнокультурному развитию народов России, поддержку русского языка как государственного и языков народов России, формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в России и их интеграции в российское общество, совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики, взаимодействия госорганов с институтами гражданского общества по вопросам нацполитики.

Проект плана был рассмотрен и одобрен на заседании президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям 19 декабря 2018 года.