"Мигалки" могут снова пересчитать

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести ревизию автомобилей с проблесковыми маячками. По словам парламентария, их количество в последнее время возросло.

"Несмотря на улучшения в данной сфере, на мой адрес приходит немало обращений от граждан, сообщающих о том, что в последнее время количество гражданских машин, оснащенных спецсигналами, возросло​", - приводит РИА Новости ​​текст письма Милонова в адрес главы кабмина.

Граждане, отмечает депутат, "выражают опасения, что ситуация с чрезмерным количеством "мигалок" на дорогах может повториться".

"Прошу Вас рассмотреть возможность организации крупномасштабной ревизии автомобильного парка машин, оснащенных проблесковыми и специальными сигналами", - пишет Милонов.

Он напомнил, что проблема засилия "мигалок" была актуальна для крупных городов России в начале нулевых годов, когда автомобили с проблесковыми маячками "в большом количестве создавали пробки, демонстративно нарушали правила дорожного движения и, надо признаться, серьезно раздражали автолюбителей".

"Благодаря Вашему вниманию к данной проблеме удалось существенно сократить парк автомобилей, оснащенных "мигалками" - чрезмерное количество спецсигналов на дорогах негативно влияет как на дорожную обстановку, так и на отношение других участников движения к машинам специальных служб", - отметил Милонов.